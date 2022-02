Derby e moviola. Graziano Cesari: “Su Giroud e Sanchez, Guida ha visto benissimo”

Cesari fa chiarezza su decisione Guida nel derby

Moviola in primo piano a Pressing su Italia 1. Al momento di parlare del derby milanese, Graziano Cesari ha ricordato un precedente di Guida: "In Inter-Juventus l’arbitro era Maurizio Mariani, ma non dimentichiamo che c’era Marco Guida al VAR. È lui che ha richiamato l’arbitro al VAR per l’episodio famoso di Denzel Dumfries e Alex Sandro. Nel derby c’è questo contrasto fra Giroud e Alexis Sanchez: Guida è posizionato benissimo, vede il tipo di contrasto e dice che per lui è regolare. L’azione prosegue, tiro di Brahim Diaz e scivolata vincente di Giroud. L’intervento di Giroud è regolare oppure no? Non c’entra se uno arriva sul pallone prima di un altro, c’entra se poi nella corsa e nella dinamica dell’intervento commette un’infrazione sull’avversario, penalizzandolo. La spinta c’è ed è molto forte, devo dire che per quello che mi riguarda ho una posizione estremamente netta".