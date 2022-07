Derby ligure di mercato: Ekdal lascia la Samp e si accasa allo Spezia

Grande entusiasmo nel testo spezzino: “Colpo a centrocampo per le Aquile, con Albin Ekdal che approda nel Golfo dei Poeti per unirsi al club spezzino fino al 2024. Classe 1989, miglior centrocampista svedese del 2013, Ekdal è cresciuto nelle giovanili dell’IF Brommapojkarna, club svedese di Stoccolma, sua città natale, per poi approdare in Italia nel 2009 con la Primavera della Juventus, formazione con la quale mise subito a referto un Torneo di Viareggio, collezionando anche tre presenze in prima squadra. La stagione successiva in prestito al Siena, conta 27 presenze e 1 gol, il primo in Serie A, proseguendo la sua carriera italiana tra Bologna e Cagliari, con cui ben 121 presenze e 8 gol in Sardegna".