“Di nuovo in campo!”: Godin a Cagliari da solo, mentre la squadra è in Barbagia…

Il difensore uruguaiano è tornato in Sardegna e si allena in solitario ad Assemine

“Di nuovo in campo! #forzaCasteddu”, scrive Godin su Instagram. Il giocatore si allena così in solitario al Centro sportivo, in attesa di nuove indicazioni, come conferma Calciocasteddu.it: dal mercato o dalla società. Possibile a questo punto che vada in porto la trattativa con i turchi del Besiktas. Ma c’è ancora da attendere per capire come potranno andare le cose.