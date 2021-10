Doppio ex, Ruben Buriani: “Non solo Milan e Napoli, occhio alle sorprese…”

Il Milan, secondo Buriani, è partito con più certezze. Il Napoli con più incognite...

Riguardo al rendimento esponenziale di Milan e Napoli, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Ruben Buriani, ex calciatore rossonero (1977-1982) e partenopeo (1985-1986). Ti stupisce la lotta al vertice tra Milan e Napoli? “No, perché vedo due ottime squadre battagliare, risultato positivo dopo risultato positivo. Le vittorie parlano chiaro e chi vince ha sempre ragione”. Ti hanno sorpreso, in tal senso, più i rossoneri o i partenopei? “Il Milan sta andando avanti con Pioli da più anni e già in passato aveva detto la sua nella corsa scudetto. Forse per il Napoli c’erano più incognite dopo gli ultimi anni”.