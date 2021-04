Eraldo Pecci: “I miei sì che erano derby dell’Appennino”

Bologna-Fiorentina, derby senza ansie ma con tanti snodi rivolti al futuro

Redazione DDD

Eraldo Pecci ha giocato il derby dell'Appennino sia con la maglia del Bologna che della Fiorentina: "Il calcio era diverso e anche questa partita era molto più sentita, io la amavo molto e l'affrontavo sempre come una sfida tra amici e la gente, come tutti i derby, l'aspettava in modo particolare. Tra i ricordi, una gara dove feci gol in maglia viola dopo 40 secondi anche se poi quella partita la lego alla morte del mio amico radiocronista Piero Pasini scomparso nel 1981".

Sulla partita di domenica, Pecci ha risposto così a Firenzeviola.it: "La Fiorentina ha disputato un campionato di difficoltà, ora sta attraversando una buona fase anche perché è il momento giusto per finire bene, prima che sia troppo tardi. La vedo comunque una squadra più spaventata del Bologna che ha trovato invece un suo equilibrio. I rossoblù hanno alternato grandi partite a prestazioni no, al di là della sconfitta con l'Atalanta che ci sta, perciò non sai mai come andrà a finire quando li affronti. Però non credo che sarà una bella partita, penso che si accontenteranno invece di un pari che va bene a tutte e due".

Per il futuro viola si fanno i nomi di Gattuso, De Zerbi e Juric; lei chi sceglierebbe per ripartire? "I tre nomi che circolano mi piacciono. Sono felice quando guardo le partite del Sassuolo perché mi diverte il calcio che fa, Rino per me ha fatto molto bene a Napoli pur avendo tutti contro e Juric in questi due anni ha reso una squadra di giocatori normali competitiva".