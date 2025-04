ESCLUSIVA/ Marchionni: “La Juve deve fare di più. Ranieri? Un grande”

L'ex giocatore della Juventus, ora tecnico del Ravenna in Serie D parla della sua avventura in terra romagnola

Massimiliano Guerra 11 aprile - 13:36

Marco Marchionni, ora tecnico del Ravenna, parla ai nostri microfoni di Serie A ma non solo. L'ex centrocampista di Juventus, Fiorentina e Parma ci ha raccontato anche le difficoltà del passaggio dal campo alla panchina, del progetto delle seconde squadre in Serie C.

La nuova avventura di Marchionni al Ravenna — Al Ravenna è alla sua seconda avventura come allenatore. Quale è stata la più grande difficoltà nel passare dal campo alla panchina?

"La parte più difficoltosa è rendersi conto che per per uno che ha giocato a calcio che devi cambiare maniera di ragionare. Da calciatore devi pensare solo a te stesso e alle tue prestazione. Quando fai l'allenatore devi pensare tanti altri aspetti. Devi essere reperibile 24 ore su 24 ventiquattro e devi risolvere tanti aspetti a cui quando sei calciatore non pensi".

Con i giallorossi è al rush finale della stagione che la vede al secondo posto in classifica. Riportare in C il Ravenna sarebbe una grande impresa.

"Sì sarebbe una grande impresa. Senza dubbio è l'obiettivo che mi sono prefissato da quando ho accettato questo incarico. A me piace vincere quindi sarebbe bello riportare il Ravenna dove merita".

Marchionni sulla Serie A: "Le seconde squadre possono aiutare tutti" — A proposito di Serie C, cosa ne pensa della introduzione delle squadre B? Può aiutare il movimento a crescere?

"Il progetto delle seconde squadre è importante e può far solo bene perché tanti ragazzi possono restare nelle società di appartenenza e confrontarsi non solo con i pari età, ma confrontarsi con con giocatori e con squadre che hanno più esperienza e più qualità. Secondo me è un bel progetto che che farà crescere il calcio italiano".

Parliamo un po' di Serie A. Domenica è in programma Fiorentina-Parma, due società in cui ha fatto molto bene. Come vede la sfida e cosa pensa della stagione delle due squadre?

"Penso che domenica sarà una bellissima partita perché si affrontano due squadre a cui comunque sono affezionato e che sanno giocare a calcio. La Fiorentina magari è un po' più avanti perché con Palladino sta facendo ottimi risultati. Purtroppo il Parma con Pecchia non è riuscita a fare i risultati che si aspettavano e quindi hanno cambiato. Adesso con Chivu cercheranno di fare tutto il possibile per arrivare alla salvezza. Secondo me verrà fuori una partita aperta dove entrambe le squadre vorranno vincere".

Lei ha giocato per tre stagioni anche alla Juventus. Come vede il momento dei bianconeri?

"La Juve ha affrontato un dei momenti non belli perché quando si è alla Juve eh si chiede sempre la vittoria. Purtroppo hanno fatto dei risultati altalenanti che hanno poi portato al cambio di allenatore. Credo, però, che la Juve possa e debba fare molto di più e di di quanto ha fatto. Ora può avere la possibilità di avere quella continuità che che alla Juve devi avere per forza".

Alla Juve è stato allenato da Claudio Ranieri, come vede l'avvenutura del mister alla Roma e come pensa possa aiutare la società giallorossa in futuro?

" Conoscono tutti Ranieri di certo non sono io quello che può chi può dir qualcosa perché i suoi risultati parlano parlano soli è una è un allenatore e una persona competente che che si sa plasmare in qualsiasi situazione quindi in questo momento secondo me si sta dedicando soprattutto a portare la Roma dove merita e poi, se dovesse continuare come uomo società, ha tutte le le capacità e la personalità per gestire un ambiente difficile come può essere Roma con tutte le pressioni che poi si hanno. E' un allenatore che ha dimostrato che può fare grandi cose anche con poche risorse. Quindi credo che la Roma questa quest'anno otterrà il risultato che che si sarà prefissata e con Ranieri potrà potrà organizzare il futuro e farlo nel migliore dei modi".