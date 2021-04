Ex arbitro, giornalista, imprenditore: il vulcano Sara Piccinini, la moglie di Federico Peluso

Non ha progetti a lungo termine ma è pronta ad approfondire ogni cosa: filosofia Piccinini. La bella Sara è la moglie di Federico Peluso, esterno del Sassuolo.

"Sara Piccinini, compagna di vita di Federico Peluso, difensore del Sassuolo, ha parlato delle sue attività: "Gli studi in Giornalismo, imprenditrice, autrice, ex arbitro, sei consapevole che fai venire il mal di pancia a chi vive di luoghi di comuni? Sono sempre stata una bimba, ragazza, e ora donna molto molto vivace e dinamica! Non mi sono mai posta limiti e il problema di cosa possano pensare gli altri. Ho studiato giornalismo perché mi piace cercare la verità e sono tanto curiosa, sono stata imprenditrice perché sono una donna sognatrice, sono autrice perché sono estremamente creativa, sono stata arbitro perché da piccola volevo giocare a calcio, ma mia madre non me lo ha permesso, così all’età di 16 anni ho potuto fare il corso ed avvicinarmi sempre di più a questo sport in veste professionale e non da semplice tifosa".