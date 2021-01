Fabian Valtolina: “Ibra e Lukaku andavano lasciati negli spogliatoi all’intervallo, contento per Eriksen”

L’ex Venezia e Piacenza Fabian Natale Valtolina ha ripercorso la propria carriera e analizzato i temi caldi relativi all’attuale stagione di Serie A

“Nel primo tempo è stata una partita molto equilibrata. Credo che il derby l’abbia perso il Milan - sono le parole di Fabian Valtolina a FootballNews24 - con le sue scelte. Dopo quel battibecco a fine primo tempo, fossi stato al posto dei due allenatori avrei tolto sia Lukaku che Ibrahimovic. Si sono resi protagonisti di una scena un po’ bruttina che magari, con la presenza del pubblico, non avrebbe comunque ricevuto la stessa attenzione. Essendo stati ammoniti tutti e due, si sapeva che avrebbero pagato caro il primo errorino. Hanno sbagliato Conte e Pioli a riproporli in campo. Dopo l’espulsione non c’è stata gara, l’Inter ha dominato e meritato ampiamente la vittoria. Il difetto dei nerazzurri è che creano tanto e capitalizzano poco, dovrebbero imparare ad essere più cinici davanti alla porta. A chi pensa che l’Inter giochi male, però, io dico che ci sono tante squadra che giocano peggio. Eppure non vengono criticate allo stesso modo. Anche nelle sostituzioni Conte ha tanta qualità a disposizione, tornare a vincere è solo questione di tempo. E già quest’anno lotteranno fino alla fine, l’importante è non rompere il giocattolo parlando dell’allenatore, di questo o quest’altro”.

Eriksen, un gol importante che può cambiare la storia del danese all’Inter? “Sono contento per questo ragazzo, che ritengo un giocatore fondamentale. Poi è l’allenatore che sceglie ed è Eriksen che deve dimostrare di avere qualcosa in più degli altri. Il danese deve trovare la continuità che gli chiede l’allenatore e che, probabilmente, non è nelle sue corde. Queste sono, ovviamente, opinioni esterne: bisogna capire cosa chiede l’allenatore, come si allenano e valutare tanti fattori. Eriksen non adatto al gioco di Conte? Sicuramente è così, a Conte piacciono giocatori cattivi agonisticamente come Barella, Vidal o Lukaku. Ed è complicato cambiare le caratteristiche di un giocatore, se è abituato a giocare sul velluto difficilmente ti va a fare la lotta in campo”.