Fabio Bazzani: “Con Mou e Sarri più rivalità nel derby della Capitale”

Le parole dell'ex giocatore, elettrizzato dalla finale Italia-Inghilterra, sull’arrivo a Roma di due allenatori dalla forte personalità

"La chiave tattica in una finale è difficile da individuare. Credo che alla fine la spunterà la squadra che gestirà meglio le pressioni in campo. L‘Inghilterra giocando in casa e non avendo mai vinto un Europeo, vivrà questo momento con tante tensioni e l‘Italia dovrà essere brava a togliere il pallino del gioco agli inglesi e quindi l’entusiasmo che si è venuto a creare intorno a questa squadra. Loro hanno diversi punti di forza e grandi giocatori. Kane è un grandissimo centravanti, però Bonucci e Chiellini hanno dimostrato di essere puntuali anche contro a figure di questo tipo. Altra pedina importante, Sterling, lui è un calciatore molto forte nell’uno contro uno, imprevedibile e non mi stupirei se fosse lui a dare maggiori problemi alla retroguardia azzurra. Io sono fiducioso. Quando arrivano le partite ad eliminazione diretta si alza la tensione, l’equilibrio sale e l’Italia ha mantenuto sempre una certa identità, tranne con la Spagna dove ha sofferto tanto il palleggio della Roja. Gli uomini di Mancini sono stati belli in certi momenti, mentre hanno saputo soffrire in altri: la finale è meritatissima”.