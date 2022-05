Fiorentina, Daniel Bertoni: “Veramente io preferivo vincere anche rubando…”

La reunion al teatro Puccini è stata lunedì sera, "Grazie Campioni", organizzato da Lady Radio.

“Ma io preferivo vincere anche rubando”, sorride l’ex campione del mondo argentino, che con la nazionale chiuse con l’eliminazione al mondiale dell’82. “Ho voglia di mangiare, alle 24,20, andiamo a cena”. “Sei matto?”, lo ferma Paolo Monelli, reggiano di Appennino, abitante a Monza, dove si era rivelato. “Era un altro calcio, 40 anni fa, avremmo meritato lo spareggio”. Mancavano solo i difensori Moz e Vierchowod e gli attaccanti Bartolini, di contorno, e Massaro, poi campione del mondo. Assieme a Ciccio Graziani da Tiki Taka ha mandato due videomessaggi. C’erano il presidente Ranieri Pontello, 74 anni, e l’allenatore Giancarlo De Sisti, Picchio, naturalmente Pecci con le sue battute: “Ero il trapano dell’Adriatico”. L’opinionista della Domenica sportiva ha raccontato amori e trasferimenti, Giovanni Galli si distingue sempre per serietà. Sono piaciuti i gregari, Gigi Sacchetti su tutti, e il veterano Andrea Orlandini, che quell’anno disputò appena 4 gare e 74 ha una gran voglia di parlare, peccato che il presentatore volesse solo scherzare lui. Ha ragione Orlandini, a consigliare a Rocco Barone Giovanni Sartori come ds. Quella domenica 16 maggio 1982 venne annullato un gol a Graziani, a Cagliari, mentre alla Juve fu concesso un rigore a 6’ dalla fine per fallo di mano non evidentissimo e all’epoca ne venivano fischiati meno, di rigori, e così la Juve finì a +1.