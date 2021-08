Fiorentina, il torneo Unbeatables Cup in memoria di Astori e Jarque

Ufficializzata da parte della Fiorentina la partecipazione al torneo internazionale che avrà anche un grande significato commemorativo: i capitani di Fiorentina e Espanyol, Davide Astori e Daniel Jarque, scomparsi prematuramente.

Per Fiorentina-Espanyol sarà aperto al pubblico, nel rispetto delle normative, il settore Maratona per una capienza di 2870 posti. I biglietti (14 euro l'intero, 6 per gli under 14) saranno in vendita a partire da oggi e, come spiega una nota ufficiale del club viola, tutti gli abbonati che per la stagione 2019/20 avevano sottoscritto un abbonamento avranno diritto alla prelazione che scadrà giovedì 5 agosto alle ore 20. L'ingresso sarà concesso soltanto (per chi ha più di 12 anni) a chi è in possesso di Green Pass COVID-19. Intanto da oggi pomeriggio, dopo due giorni di riposo e i 14 di ritiro a Moena, in Trentino, la squadra viola ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo 'Davide Astori'. In programma domenica prossima anche un altro test in previsione del debutto in Coppa Italia nel fine settimana di Ferragosto.