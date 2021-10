Francesco Baiano: “Il Napoli quest’anno ha una grande chance, grandi meriti per il Milan”

Parla uno dei protagonisti del “Foggia dei Miracoli” dei primi anni ‘90 di Zdeněk Zeman. Si tratta di Francesco Baiano, ex attaccante classe 1968 di Napoli, Empoli, Parma, Fiorentina e Foggia.

Attualmente il Napoli è primo in classifica, con 25 punti e 8 vittorie su 9 partite giocate in Serie A. Dove possono arrivare i partenopei quest’anno? Secondo te, a chi o a cosa si deve principalmente questo grande risultato in classifica? "Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio sono tutte squadre con un organico che permette loro di lottare per lo scudetto. In questo momento, basandosi sulla classifica, Inter, Milan e Napoli sono le più accreditate. Se questa fosse la classifica di aprile, le altre non sarebbero più in grado di rientrare nella corsa scudetto. Tuttavia, siamo ad ottobre e mancano ancora tantissime partite, perciò non mi sento di escludere dalla lotta scudetto nessuno dei club che ho citato. Il Napoli ha totalizzato 8 vittorie su 9 partite, e nonostante lo 0 a 0 contro la Roma entrambe le squadre hanno giocato per vincere, e questo è importante. Penso che i partenopei negli ultimi anni siano stati sempre competitivi. Certo, tra “essere competitivi” e “vincere” c’è di mezzo il mare. Ci sono squadre abituate a vincere, nel momento più importante riescono a farlo perché in rosa hanno giocatori abituati a questo: alcuni elementi aiutano anche gli altri del gruppo ad essere vincenti. Io credo che quest’anno il Napoli abbia una grande chance di vincere, perché ha raggiunto la giusta maturità di squadra. Dovrebbe sfruttare questo momento. I viola? Non mi è piaciuto il comportamento dell’entourage di Vlahovic. I procuratori comunicano che il ragazzo non vuole rinnovare il contratto e finiscono nel tritacarne, e poi è il giocatore che deve avere le spalle larghe per gestire la situazione. A 21 anni non puoi avere le spalle larghe. Credo che il suo non voler tirare il rigore nel match contro il Cagliari sia stato un segnale di poca personalità. Tuttavia, alla sua età può essere normale fare un passo indietro. Se dovesse rimanere fino a giugno non sarà sicuramente semplice per il serbo, perché la piazza di Firenze non ha preso bene le sue scelte. Vlahovic ha fatto delle promesse al popolo Viola, che non ha mantenuto rifiutando il rinnovo del contratto. Al di là di questo, io dico sempre che i giocatori passano e le società e i tifosi restano. E’ andato via Batistuta da Firenze, figuriamoci se non può andar via Vlahovic. Se un giocatore vuole andarsene, bisogna accompagnarlo all’uscita. Per quanto riguarda la Fiorentina, credo che negli ultimi anni, per una piazza così importante come quella di Firenze, sia stato deprimente per i tifosi, per la stampa e per tutti vedere la squadra lottare per non retrocedere. Quest’anno è arrivato un allenatore che ha una visione di calcio completamente diversa. E’ normale che ci siano degli alti e bassi, ma credo che ci sia anche un buon processo di crescita della squadra. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che Italiano viene da un club che negli ultimi anni ha lottato per non retrocedere. Quindi, ci vuole pazienza".