Franco Causio: “Tempo e pazienza, la Juventus deve solo pensare partita per partita”

Secondo il Barone lotta scudetto a 4 fra Napoli, Milan, Inter e Atalanta

In merito al momento cupo in casa Juventus e agli equilibri del campionato, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Franco Causio, ex calciatore bianconero. Come ti spieghi il difficile momento della Juve? “Il calcio è ciclico. Per dieci anni la Juve ha dominato. Adesso non è più così. I bianconeri devono gettare le basi per ripartire”. Quali? “Io credo che, in parte, la dirigenza abbia già pensato al futuro. La rosa è stata parzialmente ringiovanita e credo che si andrà in questa direzione. Ci vanno tempo e pazienza”.