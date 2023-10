Frosinone, Angelozzi: “Dovranno fare una statua al presidente Stirpe”

Cosa è il Frosinone e cosa sarà? "Un grande laboratorio, stile Sassuolo, che oggi è già altro. Meglio ancora, Empoli. Costruire giocatori, lanciare e rilanciare allenatori. Ora bisognerà lavorare sul settore giovanile, tanto. Stirpe ogni sera a mezzanotte chiama e vuole sapere. Poi, mi lascia fare: Gatti dalla C, Boloca dai dilettanti, Gelli fuori rosa all’Albinoleffe. 'Guido sei incosciente' mi dice sorridendo. Ma se qualcosa non gli va lo senti eccome. A Frosinone dovranno fargli una statua".

L'idea Di Francesco a Frosinone? "Mai avuto dubbi. E vi svelo un mezzo segreto: con Eusebio avevo fatto tutto e ho detto al presidente: 'organizza una cena e ti porto l’allenatore che vorrei'. Stirpe ha fatto aprire un ristorante stellato di Acuto, a metà incontro DiFra si è alzato per andare in bagno e il presidente mi fa: 'hai ragione, è il nostro allenatore'. Per fortuna, io lo avevo preso già. Cosa vi accomuna? Coraggio e lavoro, le qualità che appartengono innanzitutto al presidente. Stirpe mi ha chiesto di patrimonializzare la rosa (ora abbiamo una quindicina di giocatori di proprietà). Torno su Eusebio: è un maestro di calcio. Insieme al Sassuolo abbiamo lanciato Scamacca, Politano, Pellegrini, abbiamo battuto Stella Rossa e Athletic Bilbao in Europa. È rimasto integralista sul lavoro, meno sui concetti tattici. Se la gente segue questa idea ci divertiremo".

Giocatori di proprietà e talenti come Soulé, in prestito. Non sembra di lavorare gratis per gli altri? (in questa caso la Juve?) "Sembra, forse lo è, ma o è così o Soulé non lo prende il Frosinone perché costa 15 milioni. Il suo talento fa crescere anche chi è qui. Sapete cosa lo ha convinto? La vittoria sull’Atalanta. Ha tempestato di whatsapp Barrenechea dicendogli 'giocate bene, io domani vengo lì'. Ed è arrivato”.