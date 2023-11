Frosinone, Arijon Ibrahimovic: “Magari succede che incontro Zlatan contro il Milan”

Arijon Ibrahimovic, centrocampista classe 2005 del Frosinone, arrivato dal Bayern Monaco in estate, ha parlato del suo passaggio in giallazzurro al Corriere dello Sport: "Cercavo una squadra per giocare, ho capito dai primi colloqui con il direttore Angelozzi e il tecnico Di Francesco che questo poteva essere il posto giusto. Una neopromossa? E perché no. A me interessavano una squadra costruita per proporre calcio e un allenatore che amasse lavorare con i giovani. Avevo visto anche qualche video delle prime partite. Se mi ero pentito della scelta quando Di Francesco non mi faceva giocare? Mai. Abbiamo un tecnico applicato, paziente, che ama il calcio in cui sei impostato per proporre un’idea e portarla avanti. Ho sempre saputo, anche quando non giocavo ancora, che Di Francesco stava facendo con me un lavoro proiettato all’esordio. E me ne parlava, ci siamo sempre confrontati".