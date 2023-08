Frosinone, ufficializzati i numeri di maglia: la 10 a Caso e il 4 a Brescianini

Domani prima partita ufficiale della stagione per il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Al Benito Stirpe, nel match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, arriva il nuovo Pisa di Alberto Aquilani. Calcio d'inizio alle ore 17.45 con diretta tv su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity. Chi vince affronterà nel turno successivo la vincente di Torino-Feralpisalò. Chi passa, poi, sfiderà il Napoli agli ottavi.

Come segnala tuttofrosinone.com, alcune novità rispetto alla passata stagione con Caso, Szyminski, Lulic, Kalaj, Bidaoui, Monterisi, Mazzitelli, Garritano, Haoudi e Gelli che hanno confermato il numero scelto in B mentre altri hanno optato per il cambio: Borrelli è passato dalla 90 alla 9, Baez è passato dalla 32 alla 7, Kujabi è passato dalla 6 alla 20, Oyono è passato dalla 2 alla 22. Non c'è in lista Selvini, indicazione importante in chiave calciomercato poiché il ragazzo ha molte richieste in Serie C e a questo punto una sua partenza appare imminente.