Gaich verso Tokyo 2021: “Benevento? Se vogliono prolungare, in Italia mi trovo bene…”

Adolfo Gaich è a Marbella con la Nazionale Argentina Under 23 per le amichevoli di martedì contro la Danimarca e venerdì contro l' Arabia Saudita, entrambe in preparazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021

Redazione DDD

Dopo la rocambolesca retrocessione con il Benevento. Adolfo Gaich sogna di ottenere la medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Tokyo con l'Argentina. Dopo la prima sessione di allenamenti con l'Under 23 argentina a Marbella, Gaich ha dichiarato: "Per me non c'è un allenatore come Fernando Batista. È bello aver fatto questo percorso con la Nazionale. Le cose che abbiamo fatto con questo staff tecnico fin dai Sub 20 sudamericani sono state sempre importanti, siamo stati campioni del Preolimpico, siamo molto emozionati per i Giochi Olimpici del prossimo mese, e stiamo finalizzando i dettagli per arrivarci nel miglior modo possibile", ha detto in un dialogo con Sportia. "Queste amichevoli servono per conoscersi, per unire il gruppo. Con quello che abbiamo passato con la pandemia è stato molto difficile riuscirci. Per fortuna possiamo essere qui, allenarci insieme e giocare amichevoli per prepararci a qualcosa di importante". ha aggiunto.

Dopo aver lasciato il San Lorenzo, Gaich è finito al CSKA Mosca in Russia, mentre l'ultimo semestre lo ha giocato in prestito al Benevento in Italia: "E' stato un semestre iniziato molto bene, ho segnato un gol molto importante contro la Juventus, poi è iniziata la tournée della nazionale. Il semestre in prestito è terminato, c'era un'opzione per prolungare di un altro anno e tutto sarà definito in questi giorni", ha precisato. "La mia idea è restare in Europa, è la mia priorità. Quest'anno non sono riuscito ad ambientarmi come avrei voluto ed è quello che cercherò di cercare ora. Questo semestre è stato più facile in Italia, anche se con la squadra l'obiettivo della salvezza non è stato raggiunto", ha concluso.