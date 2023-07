Genoa, Gilardino: “Mi aspetto altri arrivi – Retegui? Sarebbe un valore aggiunto”

Alberto Gilardino è intervenuto nella sala stampa del Benatti di Moena (Trento) dopo la sconfitta per 1-4 in amichevole col Venezia. Ecco alcune dichiarazioni del tecnico del Genoa: "Perdere non fa mai piacere, neanche ai ragazzi. C'è rammarico e dispiacere ma siamo consapevoli di avere carichi importanti nelle gambe e che fossimo in quindici. In tanti hanno dovuto fare 90 minuti e non avrebbero dovuto farlo, è andata bene che non si sia infortunato nessuno. Potevamo e dovevamo fare meglio in alcune situazioni, ma meglio ora che dopo. Dalle sconfitte si può solo che imparare e migliorare. Bilancio dopo prima parte del ritiro? Ringrazio i ragazzi per l'impegno e la professionalità, abbiamo lavorato molto bene in un bell'ambiente. Ringrazio i tifosi venuti in massa questa sera (ieri, ndr) per vedere l'amichevole. È stato un buon ritiro sotto il punto di vista del lavoro, ora potremo un po' diminuirli".