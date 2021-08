Genoa, i tifosi Pumas garantiscono “Vasquez è el nuevo Chiellini messicano”

Così come gli uzbeki avevano invaso i social rossoblù per seguire Shomurodov, lo stesso fanno i messicani con Johan Vasquez

Johan Vasquez dovrà mettersi in gioco con la maglia del Genoa, sarà la sua prima esperienza nel calcio europeo. Il difensore messicano, che nei giorni scorsi ha seguito dal vivo la partita di Coppa Italia contro il Perugia dopo aver firmato il contratto con i rossoblu, ha rilasciato un’intervista alla televisione sudamericana TUDN, ripresa da Buoncalcioatutti.it. “Il fatto che un giovane difensore centrale, all’età di 22 anni, abbia raggiunto il campionato italiano, non credo sia solamente fortuna. Mi sento preparato e pronto: la verità è che non sono una persona che si ridimensionerà: mi piacciono queste sfide. Devo alzare l’asticella per dare il mio massimo ed essere sempre molto umile per ascoltare tutti quelli che sono stati in Italia, parlare con chi ha giocato in Serie A come Lozano, Carlos Salcedo, Héctor Moreno. Dovrò avere l’umiltà di ascoltarli per fare in modo che loro mi possano guidare”.