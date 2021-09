Gigi Piras e il suo amico Mazzarri al Cagliari: “Speriamo vada tutto bene…”

L’augurio del compagno di squadra di Mazzarri a Cagliari nella stagione 1982/1983

“Di solito i miei compagni che tornano in Sardegna la prima chiamata la fanno a me, se possibile ci incontreremo e mi farebbe piacere. Lo ricordo come un centrocampista giovane. In quel periodo era dietro Alberto Marchetti, non poteva avere possibilità di giocare subito. Ha fatto qualche partita, poi dopo alcuni mesi è andato via. Da calciatore a Cagliari è rimasto poco: me lo ricordo volenteroso, col carattere tipico toscano. Non ci siamo più sentiti, ma ha giocato alla Torres assieme ad alcuni miei amici, come Tonio Podda che l’ha visto di recente“. Queste le parole di Gigi Piras, rilasciate all'’Unione Sarda, sull’arrivo in rossoblù proprio di Walter Mazzarri (avuto come compagno di squadra, a Cagliari, nella stagione 1982/1983).