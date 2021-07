Giorgia Rossi: “Io e la Leotta? Ci dipingono come rivali ma non siamo paragonabili”

Le parole della conduttrice in vista della nuova collaborazione con Dazn

Il nuovo volto di Dazn, Giorgia Rossi, si prepara ad affiancare Diletta Leotta per la prossima stagione di Serie A. In merito alla nuova avventura ed alla rivalità con la collega, la Rossi si espressa chiarendo alcuni dettagli sulla futura collaborazione:

"Non c’è nessuna rivalità”. La giornalista ha proseguito: “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili. Io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa. Diletta? Una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto".