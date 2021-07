Giorgio Chiellini: “Questa vittoria la dedichiamo anche a Davide Astori sempre nei nostri pensieri”

Le parole del capitano della Nazionale, nel post Europei, di fronte ai tifosi ed al Presidente della Repubblica

La festa della Nazionale ha riportato a galla miriadi di emozioni e il pensiero per chi avrebbe dovuto esserci. La Nazionale, accolta dal Quirinale e dal Presidente della Repubblica, ha espresso la propria gratitudine onorando tifosi e affezionati. A salire sul palco ed a farsi portavoce dei propri compagni, Giorgio Chiellini che tra le varie personalità ringraziate ha voluto includere Davide Astori:

"Vogliamo dedicare la vittoria al presidente Mattarella, a tutti gli italiani e a Davide Astori. Davide è sempre presente nei nostri pensieri. Questo successo è una vittoria di gruppo, di chi è riuscito ad anteporre il bene collettivo al singolo. Non siamo qui perché abbiamo segnato un rigore in più, ma perché abbiamo creduto nei valori dell'amicizia".

Ad esprimersi in merito anche il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e Sergio Mattarella che in chiusura hanno voluto ringraziare tutti coloro impegnati in prima fila con il progetto azzurro.