Guerra al “fungo” dell’erba bergamasca: lavori allo stadio di Bergamo, zolle nuove e ricucite

Erba malata a Bergamo, era diventato impossibile per l'Atalanta giocare su un terreno in condizioni pessime come quello visto contro il Bologna.

Redazione DDD

Settimana di sosta per le nazionali, con Bergamo che si lascia alle spalle lo 0-0 con il Bologna. Sono iniziati al Gewiss Stadium i lavori di rifacimento del manto erboso.

Tre le fasi bergamasche: rimozione delle zolle esistenti, posizionamento delle zolle nuove, "cucitura” delle stesse. Il terreno di gioco sarà pronto entro venerdì 10 settembre prossimo. Operai e trattori protagonisti dunque allo stadio di Bergamo, visto che negli ultimi tempi l'erba ha subìto gli sbalzi di temperatura e ha iniziato a palesare dei problemi che sono nettamente peggiorati a causa, pare, anche di un fungo.