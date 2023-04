I cremonesi come i veronesi: il loro derby è contro Brescia…

I ragazzi di Ballardini non penseranno molto a questo, in una domenica come quella del 30 aprile che per loro sarà successiva alla sfida di ritorno a Firenze nelle semifinali di coppa Italia e al tempo stesso l'ultima chance per pensare con una qualche consistenza alla salvezza in campionato (la sfida sarà arbitrata da Doveri). Ma i tifosi sì, la sfida fra Cremonese e Verona rappresenta un fronte comune contro Brescia che sa di tradizione e di rivalità territoriali.