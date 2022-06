I Lions premiano Veronica Squinzi: “Il Sassuolo vuole migliorarsi ancora”

Per i festeggiamenti di chiusura del 66esimo anno sociale, il Lions Club Sassuolo ha assegnato a Veronica Squinzi la Melvin Jones Fellow , la massima onorificenza del Lions Club International nata nel 1973. Il Lions Club Sassuolo ha voluto testimoniare alla Famiglia Squinzi il riconoscimento per quanto fatto in favore della comunità di Sassuolo sul piano industriale e su quello sportivo.

Dal canto suo, proprio in questi giorni, Veronica Squinzi ha fatto il punto sulla stagione del Sassuolo 2021-22 nelle parole raccolte da SassuoloNews.net: "Abbiamo avuto anche il cambio d'allenatore che mi sembra sia stato assolutamente positivo. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo avere grandi soddisfazioni, passettino dopo passettino magari il grande sogno di Giorgio potrà avverarsi....Il cammino del Sassuolo quest'anno? La prima squadra è il fiore all'occhiello di una società, poi ci sono tante persone che lavorano dietro. Le cadute fanno parte del percorso, l'importante è supportare i giocatori e questo c'è stato da parte di tutti. Ci sono giocatori di qualità in questa rosa ed è più facile ottenere i risultati. Forse non avrei creduto, all'inizio, che avremmo raggiunto questo. Questo deve essere un punto di partenza per la prossima stagione, sperando si possa dare continuità il più possibile".