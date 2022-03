I migliori giocatori stranieri che hanno giocato in Serie A

La Serie A è uno dei campionati più visti al mondo e uno dei più divertenti.

Ogni appassionato di calcio ha sentito parlare di squadre come Juventus, Roma, Inter, Milan e così via, ma che dire dei giocatori che hanno reso questi club così popolari nel mondo del calcio? Poiché la Serie A è classificata come il terzo miglior campionato al mondo dopo Premier League (Inghilterra) e La Liga (Spagna), è naturale che i club della Serie A possano attrarre alcuni dei migliori giocatori sul mercato.

Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme alcuni dei calciatori stranieri più performanti che hanno giocato in Serie A.

Gabriel Batistuta: l'attaccante argentino è nato il 1° febbraio 1969 ad Avellaneda, Santa Fe. L'amore che ha mostrato fin dalla tenera età ha dato indizi sull'impressionante carriera calcistica che avrebbe avuto. Il primo contratto da professionista di Batistuta è stato con i Newell's Old Boys, firmato nel 1988. Ha giocato solo per i Newell's Old Boys fino al 1989 poiché l'offerta del River Plate era semplicemente troppo buona per essere ignorata. Dopo il trasferimento al River Plate e la sua forma impressionante, tutte le scommesse erano su di lui che sarebbe diventato uno dei più grandi attaccanti del mondo. Dopo una stagione al River Plate, Gabriel Batistuta si è trasferito al club rivale, il Boca Juniors. Batistuta si è trasferito in terra europea nel 1991 quando ha firmato con la Fiorentina, dove imparerà l'arte di segnare gol, diventando il capocannoniere di tutti i tempi della Fiorentina in Serie A. Più tardi nella sua carriera, Batistuta ha giocato per Roma, Wolves e Inter. Ha concluso la sua carriera giocando per un club meno noto, l'Al Arabi dal Qatar dove ha giocato fino al 2005. La sala trofei di Batistuta comprende 2 titoli di Torneo Clausura vinti con River Plate e Boca Juniors, 1 Serie B, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa (Fiorentina ), 1 titolo di Serie A e 1 Supercoppa (Roma). È stato il miglior capocannoniere della Serie A nella stagione 1994/95.

Michel Platini: Michel Platini è considerato uno dei migliori centrocampisti offensivi al mondo. Il francese è nato il 21 giugno 1955 a Joeuf, in Francia. La sua carriera calcistica è iniziata nella sua città natale, giocando per l'AS Joeuf nel 1966. Nel 1972 Platini ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Nancy. È diventato rapidamente uno dei migliori giocatori del Nancy nei suoi sei anni al club. Ha giocato anche per un altro club francese, il Saint-Etienne per tre anni prima di passare alla Juventus. La sala dei trofei di Michel Platini comprende 1 Coupe de France, 1 Ligue 2 (Nancy), 1 Ligue 1 (Saint-Etienne), 2 Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Champions League, 1 Coppa delle Coppe UEFA, 1 Super UEFA Coppa e 1 Coppa Intercontinentale vinte tutte con la Juventus. Platini è senza dubbio uno dei migliori giocatori che hanno giocato in Serie A. Tra i singoli, Platini ha vinto il Pallone d'Oro tre volte di seguito, 1983, 1984, 1985. Nel 1999 è stato anche nominato Giocatore francese del secolo.

Zinedine Zidane: un altro giocatore francese che ha giocato per la Juventus, Zinedine Zidane è considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio. Zidane è nato il 23 giugno 1972 a Marsiglia. Zizou ha iniziato la sua carriera giovanile giocando per AS Foresta, US Saint-Henri, SO Septemes-Les-Vallons e Cannes. La sua carriera professionale è iniziata nel 1989 a Cannes dove ha suonato fino al 1992. La prossima squadra nella carriera di Zizou è stata il Bordeaux, i quattro lunghi anni trascorsi al Bordeaux hanno affinato alla perfezione le doti di Zidane, rendendolo pronto per la sfida che porrà la Juventus. Nei suoi cinque anni da “Old Lady” Zidane ha conquistato il cuore di tutti gli appassionati di calcio. Zidane si è trasferito al Real Madrid nel 2001 dove ha giocato e vinto numerosi trofei fino al suo ritiro nel 2006. La sua lista di trofei è composta da 2 titoli di Coppa Intertoto UEFA, 2 Serie A, 1 Supercoppa Italiana, 2 Coppe Intercontinentali, 1 La Liga, 2 Supercoppe Espana, 1 UEFA Champions League e 2 titoli di Supercoppa UEFA

Diego Armando Maradona: Maradona è considerato da molti uno dei migliori giocatori della storia del calcio, se non il migliore. L'argentino è nato a Lanus, in Argentina, il 30 ottobre 1960. La leggenda di Diego è iniziata all'Argentinos Juniors dove ha giocato fino al 1981. Passare al Boca Juniors è stata la sua decisione migliore e dopo solo 1 anno al club, periodo in cui ha dimostrato la sua abilità calcistiche uniche si è trasferito al Barcellona nel 1982. Maradona ha giocato solo 2 stagioni al Barcellona prima di passare alla squadra italiana, il Napoli, dove è diventato la leggenda del club. Maradona ha giocato per il Napoli fino al 1991. Le ultime squadre della sua carriera sono state Sevilla, Newell's Old Boys e Boca Juniors prima di appendere le scarpe nel 1997. Nella sua carriera da calciatore, Maradona ha vinto 1 Primera Division argentina, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de Espana, 2 titoli di Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Europa League e 1 titolo di Coppa del Mondo Fifa. I suoi successi individuali più importanti sono stati FIFA Player of the Century nel 2000, Serie A Top Scorer nel 1987/88 e Coppa Italia Top Scorer nel 1987/88.

Ronaldo Nazario: L'"originale" Ronaldo, è uno dei migliori attaccanti che il calcio abbia mai avuto. Ronaldo ha iniziato la sua carriera giocando per il Sao Cristovao nel 1990. La sua carriera da senior è iniziata tre anni dopo, al Cruzeiro. Il Fenomeno si è trasferito in Europa nel 1994, passando al PSV Eindhoven dove è rimasto per 2 anni prima di trasferirsi al Barcellona. Dopo una sola stagione al Barcellona, ​​Ronaldo si è trasferito all'Inter, dove ha giocato per 5 anni. L'altro club importante nella carriera di Ronaldo è stato il Real Madrid per il quale ha giocato fino al 2007. Ha poi avuto una breve avventura al Milan prima di firmare con il club brasiliano, il Corinthians, dove ha concluso la sua carriera nel 2011. I trofei di Ronaldo sono 1 Copa do Brasil, 1 Campeonato Mineiro, 1 Coppa KNVB, 1 Johan Cruyff Shield, 1 Copa del Rey, 1 Coppa delle Coppe UEFA, 1 Supercopa de Espanha, 1 Europa League, 1 La Liga, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Supercopa de Espanha, 1 Campeonato Paulista e 1 Copa do Brasil.