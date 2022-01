Il 2022 di Miss Viola: Torino a parte, Carlotta Comparini è felicissima della Fiorentina di Italiano

Toscana, la Comparini in continua ascesa

E' stata Miss Sport Lotto Toscana nel 2016, finalista regionale di Miss Italia e oggi conduce programmi come "Viola" e "Tadà" sull'emittente locale toscana RTV38 dove si è costruita la fama di "portar bene" alla Fiorentina. Volto di MagicFanta ed esperta di Fantacalcio, Carlotta Comparini è tornata in video nel 2022 dopo le feste natalizie. Felice per la sua puntata, anche se i viola hanno perso a Torino...