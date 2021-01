Il bello deve ancora venire: la moglie del Papu Gomez scrive in spagnolo e allude al Siviglia

Ripostando un post-it lasciatogli dalla moglie, Alejandro "Papu" Gomez lancia messaggi. "Il meglio sta per venire" si legge sul messaggio scritto dalla compagna, Linda Raff, un concetto che il Papu condivide appieno.

Linda Raff è una donna che non passa mai inosservata. Ormai da molto tempo legata a Papu Gomez, e la loro è una famiglia davvero splendida, è nata in Argentina il 24 maggio 1989, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Linda Raff è cresciuta a Buenos Aires e si è laureata in Architettura. Nel 2017, Linda ha lanciato la sua linea di abbigliamento in edizione limitata e ha creato il suo marchio di costumi da bagno, aprendo persino un negozio con il suo nome all’interno del centro commerciale bergamasco OrioCenter. Si è dedicata, in particolar modo, a capi di lusso interamente made in Italy, riscontrando grande successo tra il pubblico. Inoltre, insieme a suo marito ha messo a disposizione le sue doti da imprenditrice dato vita al Perform Sport Medical Center, un istituto che si occupa di wellness a 360 gradi. Il centro ha sede a Bergamo, dove Linda e Alejandro vivono ormai da tempo.

Attivismo, professionalità, notorietà, ecco perchè ha fatto notizia la frase sibillina scritta in queste ore in un post su Instagram proprio da Linda Raff, la compagna del Papu: “Il meglio sta per venire”. Si riferisce al nuovo club in cui giocherà il marito? Le cifre dell'operazione sarebbero queste: il Siviglia dovrebbe versare circa 6 milioni di euro subito e poi 2 milioni in relazione ai bonus. Una cifra complessiva di 8 milioni di euro che consentirà all'Atalanta di non perdere il calciatore a parametro zero.