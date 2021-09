Il calcio a Salerno vuol crescere: ecco a voi il Ribery-day

Ribery infiamma la passione calcistica campana

Intanto Ugo Marchetti, amministratore unico della Salernitana, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky dopo la firma del campione francese, momento clou di questo vero e proprio Ribery-day: "Ha firmato, abbiamo firmato poco fa. Lui come calciatore, io come amministratore. Si è venuto a realizzare un progetto passo dopo passo. Speriamo molto in questa presenza, io oggi ho conosciuto una persona per bene che aiuterà il nostro progetto a crescere. Porterà la sua esperienza, il suo modo di ragionare nel nostro spogliatoio".