Il derby delle novità in tv: l’amarezza di Adani, i sorrisi delle Tre Grazie di Dazn…

Adani manda messaggi, le giornaliste di Dazn distribuiscono sorrisi

Ha spiazzato tutti il commentatore di Sky Lele Adani nella serata di mercoledì quando, a una manciata di minuti dalla fine della semifinale tra Inghilterra e Danimarca (vinta 2-1 dagli inglesi ai supplementari), il commentatore ha annunciato il suo addio a Sky. L'annuncio è arrivato all'improvviso e ha colto alla sprovvista anche Riccardo Trevisani, rimasto ammutolito dalla notizia comunicata in diretta da Adani. Il giorno dopo, poi, su Instagram lo stesso Adani: "Non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Preso atto della scelta ("scelta mia", parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza. Non negozieró mai su valori e libertà, mai. Ho scelto e scelgo questo lavoro, che ho messo davanti ad altre proposte professionali, e credo in quello che faccio e nel suo scopo: raccontare la complessità e la magia del calcio con rispetto e pensando che la vera differenza si faccia nel contenuto, particella fondamentale della comunicazione. Gli appassionati, la gente, elemento imprescindibile di tutto il movimento calcistico, coloro che questo sport lo sostengono, nei fatti, devono essere rispettati con professionalità e passione".