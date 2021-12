Il derby di Gianni di Marzio: “Inter favorita, il Milan deve mettere a posto qualcosa a gennaio”

Secondo Di Marzio, Mou è tutt'altro che spacciato...

Riguardo all’attualità calcistica trasversale, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Gianni Di Marzio, storico dirigente nostrano. A bocce ferme: ti stupisce il cammino da “rullo compressore” dell’Inter? “Onestamente no”. Per quali ragioni? “Avendo due squadre, ci sono calciatori di grande esperienza internazionale. Credo che l’Inter possa ripetersi”. Il Milan invece? “Anche il Milan è tra le favorite, ma per me deve mettere a posto qualcosa a gennaio”.

Ti ha colpito il “downgrade” del Napoli? “Mi ha sorpreso la sconfitta con lo Spezia: è stata scioccante, sotto tutti i punti di vista…”. Per quali motivi? “Io credo che il Napoli perda troppo facilmente al Maradona”. Gli mancano, tuttavia, Oshimen and company… “Sì, ma non può essere un alibi. Significa allora che il Napoli non ha una seconda squadra dello stesso valore della prima”. La Juve? “Si sta riprendendo bene, ma non credo possa rientrare in corsa per lo scudetto. Secondo me se la giocherà con l’Atalanta per il quarto, massimo terzo, posto”.