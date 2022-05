Il derby scudetto secondo Amantino: “Occhio all’Atalanta…Ibra fuoriclasse assoluto”

Il brasiliano Mancini, ex Inter ed ex Milan...

L'Inter, sta contendendo lo scudetto al Milan. Quale delle due milanesi merita maggiormente la vittoria finale? Come giudicare il calendario delle due rivali? Amantino Mancini ha affrontato entrambi i temi: “Sono due grandi club che stanno disputando una bellissima stagione. Secondo me l’Inter merita maggiormente lo scudetto perché gioca un calcio migliore. I nerazzurri inoltre sono allenati benissimo da Inzaghi. Per quanto riguarda il calendario, quello del Milan, sulla carta, è più difficile. La squadra di Pioli se la dovrà vedere soprattutto con l’Atalanta che è allenata molto bene da Gasperini. Sono comunque convinto che si deciderà tutto all’ultima giornata”.

I rossoneri, nelle ultime tre gare di campionato, potranno contare sulla presenza in campo di Zlatan Ibrahimovic. Con lo svedese Mancini ha condiviso lo spogliatoio ai tempi dell’Inter: cosa rappresenta questo giocatore per il Milan e che apporto può dare nella lotta scudetto? “Lui è un fuoriclasse assoluto - le parole di Amantino a FootballNews24 - nonostante i suoi quarant’anni. Zlatan ha una tecnica sopra la media e può essere decisivo per il Milan in queste tre partite. Certamente è un rientro importante anche per il ruolo che ricopre all’interno del gruppo. Inoltre per gli avversari avere a che fare con Ibrahimovic, anche a livello psicologico, non è semplice”.