Il gran giorno del calendario di A: niente derby alla prima giornata

Venerdì 24 giugno 2022, ore 12: verrà svelato il calendario del campionato di Serie A per la stagione 2022/2023. La diretta della compilazione del calendario sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale ufficiale Youtube della Lega di Serie A.

I criteri di compilazione: una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri; non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali; non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata; le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee.