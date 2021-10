Il valore delle rose: stravince la Lombardia, sul podio anche Piemonte e Lazio

Le regioni più ricche in base al valore dei club di Serie A, B e C: vince la Lombardia con oltre 1 miliardo e mezzo, Lazio e Campania in top 5

Redazione DDD

SuperNews ha condotto uno studio sul valore delle rose dei club presenti in ogni regione italiana relativamente ai campionati di Serie A, B e C. In base ai dati riportati sul sito Transfermarkt, dall'analisi è emerso che la Lombardia, con ben 17 squadre e un totale di 1.615,46 mld, è la regione più “ricca” di calcio e con il valore complessivo più alto, anche grazie ai suoi 17 club sparsi nei tre campionati sopra menzionati. Di seguito, invece, la top 5 delle regioni italiane con i valori più alti.

Lombardia 17 squadre: 1.615,46 mld

Piemonte 5 squadre: 851,71 ml

Lazio 6squadre: 766,79 ml

Campania 7 squadre: 599,18 ml

Emilia Romagna 10 squadre: 487,08 ml

Il Nord Italia conta 48 squadre per un valore complessivo pari a 3.596,55 mld. La Lombardia risulta la regione con il maggior numero di club, 17 in totale tra Serie A, B e C, mentre l’ultima regione di questa classifica è la Valle D’Aosta. Ecco di seguito la classifica dettagliata per ogni regione:

● LOMBARDIA – Club di A: Inter 573,30 ml; Milan 466,90 ml; Atalanta 415,35 ml; Club di B: Brescia 37,48 ml; Cremonese 21,10 ml; Monza 50,18 ml; Como 15,50 ml; Club di C: Renate 3,43 ml; Albinoleffe 4,29 ml; Lecco 4,38 ml; Feralpisalò 4,06 ml; Seregno Calcio 2,66 ml; Mantova 2,83 ml; Giana Erminio 2,87 ml; Pro Patria 3,80 ml; Pergolettese 4,20 ml; Pro Sesto 3,13 ml;

● PIEMONTE – Club di A: Juventus 640,40 ml; Torino 184,13 ml; Club di B: Alessandria 10,30 ml; Club di C: Pro Vercelli 4,50 ml; Juventus U23 12,38 ml;

● EMILIA ROMAGNA – Club di A: Bologna 142,48 ml; Sassuolo 216,90 ml; Club di B: Parma 78,43 ml; Spal 19,63 ml; Club di C: Piacenza 4,60 ml; Fiorenzuola 2,15 ml; Reggiana 6,35 ml; Cesena 5,65 ml; Modena 7,68 ml; Imolese 3,21 ml;

● VENETO – Club di A: Verona 108,45 ml; Venezia 66,38 ml; Club di B: Cittadella 9,75 ml; Vicenza 11,93 ml; Club di C: Padova 8,43 ml; Legnago Salus 3,05 ml; Virtus Verona 3,40 ml;

● LIGURIA – Club di A: Sampdoria 124,80 ml; Genoa 99,20 ml; Spezia 70,35 ml; Club di B: nessuno; Club di C: Virtus Entella 6,55 ml;

● FRIULI-VENEZIA GIULIA – Club di A: Udinese 101,50 ml; Club di B: Pordenone 13,88 ml; Club di C: Triestina 6,55 ml;

● TRENTINO ALTO ADIGE – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Sudtirol 5,45 ml; Trento 2,63 ml;

● VALLE D’AOSTA – Nessun club

Nel Centro Italia i club sono 23 e il loro valore totale è pari a 1.182,38 mld. Il Lazio si prende la vetta del Centro, mentre la Toscana risulta la regione con la maggiore rappresentanza in Serie C. Ecco di seguito la classifica dettagliata per ogni regione:

● LAZIO – Club di A: Roma 410,35 ml; Lazio 326,60 ml; Club di B: Frosinone 20,25 ml; Club di C: Viterbese 4,01 ml; Monterosi 2,93 ml; Latina 2,65 ml;

● TOSCANA – Club di A: Fiorentina 248,80 ml; Empoli 71,60 ml; Club di B: Pisa 15,34 ml; Club di C: Siena 4,99 ml; Pontedera 2,86 ml; Carrarese 3,80 ml; Montevarchi 2,45 ml; Grosseto 3,19 ml; Lucchese 3,23 ml; Pistoiese 3,43 ml;

● UMBRIA – Club di A: nessuno; Club di B: Perugia 13,15 ml; Ternana 15,54 ml; Club di C: Gubbio 3,95 ml;

● MARCHE – Club di A: nessuno; Club di B: Ascoli 12,88 ml; Club di C: Ancona 3,20 ml; Vis Pesaro 3,65 ml; Fermana 3,53 ml.

Regione Valore rose A Valore rose B Valore rose C Valore totale

Lazio 736,95 ml 20,25 ml 9,59 ml 766,79 ml

Toscana 320,4 ml 15,34 ml 23,95 ml 359,69 ml

Umbria - 28,69 ml 3,95 ml 32,64 ml

Marche - 12,88 ml 10,38 ml 23,26 ml

Il Sud Italia, infine, conta 29 squadre per un totale di 906,3 ml. La Campania detiene il primato meridionale, con 7 club dal valore di 599,18 ml, mentre il Molise chiude all’ultimo posto con un solo club in Serie C. Ecco la classifica dettagliata per ogni regione:

● CAMPANIA – Club di A: Napoli 517,75 ml; Salernitana 38,65 ml; Club di B: Benevento 26,38 ml; Club di C: Turris 3,58 ml; Juve Stabia 4,65 ml; Avellino 5,51 ml; Paganese 2,66 ml;

● SARDEGNA – Club di A: Cagliari 153,18 ml; Club di B: nessuno; Club di C: Olbia 2,90 ml;

● CALABRIA – Club di A: nessuno; Club di B: Reggina 16,13 ml; Cosenza 10,39 ml; Crotone 28,45 ml; Club di C: US Catanzaro 6,13 ml; Vibonese 3,38 ml;

● PUGLIA – Club di A: nessuno; Club di B: Lecce 27,30 ml; Club di C: Bari 8,58 ml; Taranto 2,93 ml; Monopoli 4,09 ml; Virtus Francavilla 3,68 ml; Foggia 3,70 ml; Fidelis Andria 3,35 ml;

● SICILIA – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Palermo 5,45 ml; Catania 4,70 ml; Messina 4,05 ml;

● ABRUZZO – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Pescara 6,53 ml; Teramo 3,15 ml;

● BASILICATA – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: AZ Picerno 2,76 ml; Potenza 3,85 ml;

● MOLISE – Club di A: nessuno; Club di B: nessuno; Club di C: Città di Campobasso 2,44 ml.

Regione Valore rose A Valore rose B Valore rose C Valore totale

Campania 556,4 ml 26,38 ml 16,04 ml 599,18 ml

Sardegna 153,18 ml - 2,90 ml 156,08 ml

Calabria - 54,97 ml 9,51 ml 64,48 ml

Puglia - 27,30 ml 26,33 ml 53,63 ml

Sicilia - - 14,2 ml 14,2 ml

Abruzzo - - 9,68 ml 9,68 ml

Basilicata - - 6,61 ml 6,61 ml

Molise - - 2,44 ml 2,44 ml