Inclusione, Radja Nainggolan sul campo con gli atleti diversamente abili a Cagliari

Il centrocampista belga è stato ospite questa mattina alla Cagliari No Limits, manifestazione dedicata all’inclusione sociale che vede tra i protagonisti numerosi atleti disabili.

Al Centro Sportivo Ossigeno di Cagliari si disputeranno fino a giovedì 24 giugno una serie di eventi sportivi che metteranno al centro ragazze e ragazzi colpiti da disabilità cognitiva e relazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza verso le tematiche a loro legate. Nainggolan non ha fatto mancare il suo supporto e per la gioia dei presenti si è fermato ai campi di viale Cimitero per un saluto. “Sempre al vostro fianco… con i miei amici speciali” ha scritto il Ninja su Instagram, come conferma Calciocasteddu.it