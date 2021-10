Incocciati e il duello fra Napoli e Milan: “Importanti l’equilibrio di Spalletti e il fattore Ibra”

Ex Milan ed ex Napoli, sulle prime due della classe ecco le parole che vengono da Fiuggi...

Riguardo al dualismo al vertice Napoli-Milan, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Incocciati, ex calciatore tanto partenopeo (1990-1991), quanto rossonero (1979-1985). Ti ha stupito l’exploit del Napoli con Spalletti? “Devo essere sincero: già dai tempi di Gattuso pensavo che il Napoli non fosse competitivo, a livello di organico, per lo scudetto. Alla fine ai partenopei mancava una sola cosa, che Spalletti sembra aver portato”. Che cosa? “Equilibrio. Purtroppo in queste stagioni alcune turbolenze hanno portato a momenti di grande difficoltà”. Reputi pertanto il Napoli una squadra competitiva in ottica tricolore? “Se il Napoli dimostrerà di saper gestire i momenti difficili con maturità il dado sarà tratto”.