Inter-Monza 3-2, pioggia di gol per la rimonta nerazzurra – le pagelle

I ragazzi di Inzaghi rischiano una notte da incubo ma la festa può continuare: ora la pressione è tutta sul Napoli

Edoardo Ciriaci 8 marzo 2025 (modifica il 8 marzo 2025 | 23:51)

Una notte da capolista per l'Inter, in solitaria a +4 sul Napoli costretto a battere la Fiorentina. A San Siro batte 3-2 il Monza dopo due grandissimi spaventi: i gol di Birindelli al 32' e di Baldé allo scadere del primo tempo, ma c'è tempo anche per quello di Arnautovic che risveglia i nerazzurri e scatena la rimonta. Nella seconda frazione c'è una sola squadra in campo, segnano Calhanoglu al 64' e Lautaro al 77': Inter in volata e pressione tutta sulle spalle del Napoli.

Visualizza questo post su Instagram

Le pagelle dell'Inter Martinez J. 6: Incolpevole sui due gol capolavoro del Monza. Non viene mai chiamato in causa

Pavard 6: Gioca un tempo di equilibrio e ordine, all’intervallo Simone Inzaghi lo richiama in panchina per riservare energie. (Dal 46' C. Augusto 6,5)

De Vrij 6: Pasticcia anche lui sul gol di Dany Mota. Esce al 45’ dopo le fatiche della Champions. (Dal 46' Bisseck 6,5)

Acerbi 6.5: Instancabile faticatore della difesa nerazzurra. Garantisce maturità e grandi interventi per chiudere gli spazi

Dumfries 7: Suo l’assist del gol di Arnautovic che riapre i giochi. Poi corre e crea pericoli come al solito

Barella 6.5: Qualche disattenzione di troppo ma la sua è una partita con più luci che ombre. Va vicinissimo al gol.

Calhanoglu 8: Si fa perdonare l’errore prima del gol dello 0-1. Poi sale in cattedra e si toglie anche la soddisfazione della rete

Mkhitaryan 6: Suo il cross per Dumfries che serve Arnautovic nell’azione del gol. Anche lui sbaglia qualche passaggio ma il pubblico glielo perdona. (Dal 69' Zielinski s.v. - Dal 73' Correa 6)

Bastoni 7: Senza di lui l’Inter perde punti, è un fatto confermato dai numeri. “Fa il Dimarco” e bene. Insostituibile

Lautaro 8: Uomo ovunque e bomber ormai più che ritrovato. Segna il gol che porta l’Inter a +4 sul Napoli.

Arnautovic 7.5: Finalmente ha fatto pace con sé stesso. È l’autore del primo gol che dà il via alla rimonta nerazzurra. (Dal 69' Thuram 6)

Le pagelle del Monza Turati 6: Il migliore del Monza nonostante tutto. Sui gol non può nulla, ne salva miracolosamente almeno due.

Pereira 5: Partita molto difficile per i difensori. Fermare l’Inter non è facile e non riesce

Izzo 5.5: Prova a complicare i piani nerazzurri ma non può nulla per regalarsi una notte da sogno. (Dall'86' Brorsson sv)

D'Ambrosio 5: Il grande ex della sfida continua a lasciare ottimi recordi soprattutto da avversario.

Birindelli 6: Spaventa l’Inter approfittando di una sua dormita difensiva. Gol che sembra facile ma non lo è. (Dall'86' Vignato sv)

Castrovilli 6: Partita tutto sommato anonima e qualche guizzo interessante. Può fare di più. (Dal 66' Lekovic 5,5)

Bianco 6: Cerca di dare densità ad un centrocampo in grande difficoltà

Zeroli 6: Il giovane talentino conosce bene questo stadio e infatti non sfigura. Il Milan, proprietaria del cartellino, lo aspetta a braccia aperte

Kyriakopoulos 5: Coinvolto direttamente nel gol che sancisce la vittoria dell'Inter.

Mota 6: Con un colpo di tacco manda in porta Birindelli per lo 0-1 dei suoi. (Dal 66' Ganvoula 5,5)

Keita 6.5: Toglie le ragnatele dalla porta di Martinez con un tiro che gela San Siro e illude i biancorossi. (Dal 76' Caprari sv)

Top e Flop — Top Lautaro (8); Turati (6): Il primo è l’uomo ovunque che trascina l’Inter verso il ventunesimo scudetto, il secondo salva il Monza dall’imbarcata

Flop Kyriakopoulos 5

Tabellino — Inter: Martinez; Pavard (dal 1’ s.t. Bisseck), de Vrij (dal 1’ s.t. Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (dal 25’ s.t. Zielinski), Bastoni; Arnautovic (dal 25’ s.t. Thuram), Lautaro.

Monza: Turati; Pedro Pereira, Izzo (dal 42’ s.t. Brorsson), D’Ambrosio; Birindelli (dal 41’ s.t. Vignato), Zeroli, Bianco, Castrovilli (dal 21’ s.t. Lekovic), Kyriakopoulos; Keita (dal 31’ s.t. Caprari), Dany Mota (dal 21’ s.t. Ganvoula).