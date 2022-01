Inter. Pierino Fanna: “Inzaghi molto bene, non era scontato dopo Conte…”

Fanna, classe 1956, ha lavorato negli ultimi anni per la radio ufficiale dell’Hellas Verona, commentando le partite e segue sempre le vicende del calcio italiano.

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Pierino Fanna, ex calciatore – tra le varie – di Inter, Juventus, Verona e Atalanta. L’Inter è la favorita numero uno per lo scudetto? “Sì, senza nessuna ombra di dubbio. E’ la squadra più completa”. Quanti meriti ci sono da parte di Inzaghi? “Tanti. E’ riuscito a traslare la sua idea di gioco dopo gli anni di Conte. Non è affatto scontato come aspetto. Tra l'altro, dopo l’addio di Lukaku avevo qualche dubbio, perché mancava il faro lì davanti. Ma Dzeko non lo sta facendo affatto rimpiangere: grande acquisto”.