Juve, Aleinikov: “Mi aspettavo tutti questi problemi, è cambiato solo Pirlo…”

Sergei Aleinikov, difensore e centrocampista dell’Urss, della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) e infine della Bielorussia. Arrivò in Italia nel 1989 per giocare con la Juventus, che lo soffiò all’ultimo al Genoa. Oggi vive a Lecce.

In merito al momento cupo in casa Juventus, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Sergey Aleinikov, ex calciatore bianconero. Ti aspettavi una stagione tanto complicata fronte Juve? “Devo essere sincero?”. Prego. “Onestamente sì”. Per quali motivi? “Mi volete forse far credere che sia cambiato qualcosa rispetto all’anno scorso? E’ soltanto andato via Pirlo, i calciatori restano sempre quelli”. La colpa sarebbe, pertanto, dei calciatori? “No, la colpa è di tutti. Però è chiaro che, se in tre anni cambi tre allenatori e i risultati restano gli stessi, un motivo ci sarà”.