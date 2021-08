La Sampdoria vince ma i tifosi protestano: “Torneremo solo al 100%”

Striscione di protesta

La Sampdoria si è aggiudicata l'antipasto di Serie A in scena al "Fortunati" di Pavia. I blucerchiati si sono imposti 1-0 sul Verona di Eusebio Di Francesco. Dopo due grandi occasioni blucerchiate e una di marca Verona, prima del riposo, sugli sviluppi di un corner, i blucerchiati sono passati in vantaggio con un gran balzo di testa di Murillo che insacca nell’angolino della porta di Pandur. Nella ripresa Samp più pericolosa, ma il Verona potrebbe pareggiare con Magnani poco cattivo nell'impatto bene sulla palla.

I tifosi della Sampdoria hanno esposto uno striscione fuori dallo stadio Fortunati di Pavia, prima dell’amichevole tra blucerchiati e Verona, come conferma Sampnews24.com. "Per noi non è ancora il momento, rientreremo solo al 100%», questa la frase scritta dagli Ultras Tito Cucchiaroni in segno di protesta contro la decisione del Governo di riaprire gli stadi in Serie A solo al 50% della loro capienza.