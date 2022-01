L’ex viola Bandinelli: “Che emozione il gol nel derby con la maglia dell’Empoli….”

L'Empoli ha battuto la "sua" Fiorentina anche grazie a lui...

Bandinelli ha parlato a Il Corriere Fiorentino, proprio delle sue reti contro Lazio e Fiorentina: "Due gol per me fondamentali. Il primo, purtroppo, non ha portato risultato, quindi è stato meno rilevante rispetto a quello segnato nel derby con la Fiorentina che ha portato alla vittoria perché, ripeto, quella era una partita delicata e ci tenevamo a far bene per gioire insieme ai nostri tifosi nel nostro stadio. Quindi quello è stato un gol davvero importante. Rimarrà uno dei momenti per me più emozionanti di questo girone d’andata. Ho fatto tutto il settore giovanile nella Fiorentina, c’ho passato tutta la mia infanzia, quindi ho tutti bellissimi ricordi. Quello viola e quello azzurro sono due settori giovanili molto simili, perché tengono a far crescere bene i giovani e cercare di portarli in prima squadra. Entrambe le squadre sono un esempio per tante altre società. Giocare a Empoli, per me, è un orgoglio, anche perché questa società sta diventando sempre di più un punto di riferimento".