Lichtsteiner: “Ho scoperto gli orologi ma amo il calcio, alla fine vincerà la Juventus”

Lichtsteiner appassionato di orologi e hockey su ghiaccio, ma intanto allena nel Settore giovanile svizzero e pronostica uno scudetto bianconero

Stephan Lichtsteiner ha smesso di giocare a calcio e si è reinventato: "Gli orologi sono la mia passione e ho colto l'occasione una volta ritiratomi per approfondire il business e cosa c'è dietro la nascita di un orologio. Ho fatto uno stage di tre mesi da Maurice de Mauriac, ho scoperto un nuovo mondo e ho potuto scoprire la giornata tipo di un lavoratore. Ho passato una vita come calciatore professionista e i calciatori vivono in una bolla, sono un mondo a parte, per questo motivo ho deciso di fare una nuova esperienza per crescere come uomo".

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex bianconero precisa però che il suo futuro non sarà nel mondo degli orologi: "È stata una bella esperienza, ma non credo di essere fatto per quel tipo di lavoro. È stato bello ma alla fine sono uno sportivo e credo che perseguirò la strada dello sport. Sono appassionato di hockey ma chiaramente per i miei impegni non ho potuto seguirlo come avrei voluto. Sono entrato nel Cda del Lugano per dare una mano alla famiglia Mantegazza, che da anni sta facendo il massimo per il club. C'è una bella organizzazione e un club che vuole vincere e diventare sempre più grande. Per me è un ruolo nuovo, non mi occupo di questioni tecniche ma sto apprendendo molto, Nel frattempo aiuto in Federazione, come viceallenatore dell'Under 18 della Svizzera, oltre che al Kriens. La Serie A? Sarà un campionato molto equilibrato, ma alla fine vincerà la Juventus. Non è solo Allegri il motivo. Questa è una squadra che sa vincere e a mio avviso il rinnovo di Giorgio Chiellini è importantissimo sotto questo punto di vista".