L’idea di Bassetti: “Vacciniamo la Serie A per convincere gli scettici”

L'infettivologo Matteo Bassetti su Instagram chiama all'appello Cristiano Ronaldo per convincere gli scettici a vaccinarsi contro il Covid

Marco Alborghetti

Il calcio si sa è "la più grande arma di distrazione di massa" come diceva Arrigo Sacchi, ma in tempo di Covid potrebbe anche convincere a fare le scelte giuste per il bene collettivo.

Di questo concetto pare esserne convinto l'infettivologo Matteo Bassetti che proprio sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post in cui parla di una possibile vaccinazione dei calciatori di Serie A, che potrebbe portare benefici su larga scala. In particolar modo Bassetti prende come esempio Cristiano Ronaldo, affermando come il suo status di campione possa convincere anche i più scettici a vaccinarsi: "Si darebbe un segnale preciso agli scettici, cioè coloro che hanno dubbi sul vaccinarsi, con un esempio dato da chi ha un grande potere comunicativo e una profonda influenza su uno sterminato numero di persone. Faccio un esempio: se si vaccinasse Cristiano Ronaldo un campione assoluto e amatissimo, chissà quanti tifosi seguirebbero l’esempio…".

Il campione portoghese sicuramente potrebbe far cambiare idea a molti scettici, ma forse più che convincere i tifosi, in primis ci sarebbe da convincere lo stesso CR7. Ricordiamo infatti quando la scorsa estate sui social aveva usato il termine "bullshit" per definire l'uso dei tampone, a cui lo stesso campione ex Real Madrid era risultato positivo.