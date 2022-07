Lite social dalle parti di Verona: Monza, Caprari vicinissimo ai lombardi ma…

"Non inizierò questo messaggio pregandoti di rimanere a Verona. Anzi se proprio non vuoi rimanere vattene. Ti dico solo che se te ne vai rovini te stesso andando in una squadra (solo per soldi) che ha meno ambizioni della nostra, e rovinerai anche la tua carriera. Ricorda che Verona ti ha fatto diventare ciò che sei ora. Ma tanto cosa parlo a fare, cosa vuoi che tu ne sappia di gratitudine. Se devi andare vai pure nessuno ti trattiene ma ricorda che qua potevi fare qualcosa di speciale. Delusione". Con queste parole il supporter dei veneti ha espresso il suo dissenso.