Lo Spezia omaggia le Cinque Terre con… la sua terza maglietta

Redazione DDD

Lo Spezia ha voluto omaggiare la sua nuova partnership con le Cinque Terre con il lancio della sua terza maglietta - in particolar modo dedicata al Parco Nazionale. La ratifica dei due presidenti delle parti in causa - Donatella Bianchi per il territorio e Raymond Platek jr per la compagine ligure - è avvenuto durante la conferenza stampa di rito.

Cinque Terre patrimonio mondiale UNESCO

La società è vicina alle cause legate al territorio, implementando il cosiddetto business to public (b2p), condividendo alcuni valori importanti come quelli ambientali e culturali. La maglietta ha un fondo giallo con fantasie multi-colori (che vanno dal celeste fino ad arrivare al fucsia); la società bianconera non si è dimenticata - però - neanche della sua storia avendo lasciato il tricolore in omaggio del Campionato d'Alta Italia vinto nel 1944. Il patron dello Spezia si è detto soddisfatto della collaborazione: "Lo Spezia Calcio vuole essere espressione non solo di una città meravigliosa, ma di tutto il territorio circostante che ogni anno attrae turisti da tutto il mondo. Il Parco delle Cinque Terre è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, un territorio tanto meraviglioso, quanto fragile".

A raccontare il lavoro dietro la divisa - infine - ci ha pensato il dirigente Luca Scafati: "Abbiamo lavorato ad una maglia che potesse sintetizzare tante idee e ambizioni che avevamo in mente. Innanzitutto doveva essere espressione di questo magnifico territorio, con i suoi colori, la sua luce, la sua energia. Allo stesso tempo volevamo che strizzasse l’occhio alle generazioni più giovani: il giallo, simbolo universale della generazione Z, gli adolescenti odierni per l’appunto, perché tra i tanti obiettivi che abbiamo c’è quello di fare avvicinare sempre più giovani a questo sport e insieme al Parco vogliamo parlare di attività fisica, di aria aperta, di stili di vita salutari. La nuova maglia debutterà a Torino, contro la Juventus, e le maglie dei titolari andranno subito all’asta per supportare i progetti scelti con grande sensibilità dal Parco".