Lo striscione dei tifosi e le parole del sindaco: “L’orgoglio dello Spezia non è in vendita”

Da una parte il sostegno a oltranza verso allenatore e giocatori, dall'altra l'amarezza per una cessione societaria che sembra ormai imminente. C'è tutto nello striscione che i tifosi dello Spezia hanno affisso alle reti del centro sportivo di...

In merito alle notizie circa una possibile vendita dello Spezia Calcio, ha preso posizione il sindaco Peracchini: "Vorrei lanciare un appello a tutta la tifoseria dello Spezia Calcio molto turbata dalle ultime indiscrezioni che vorrebbero una cessione della società a un altro investitore perché si continui a restare vicini alla nostra squadra e all'allenatore Italiano, strenuamente impegnati nella salvezza della serie A. Siamo nella seconda parte del Campionato e la passione dei tifosi è ancora più fondamentale in questa fase per motivare i giocatori e sostenerli, partita dopo partita, perché non possiamo permetterci di non credere noi per primi a un sogno avverato dopo 114 anni. Rispetto alla possibile vendita, certamente mi rammarica che nessuno abbia bussato alla porta del Comune per un'interlocuzione anche solo preliminare, soprattutto riguardo la struttura dello Stadio Picco che, per quanto in concessione allo Spezia Calcio, è di proprietà comunale. L'Amministrazione è in prima linea perché la squadra possa rimanere a giocare in Città: c'è un progetto di adeguamento dello stadio sul quale ci siamo impegnati noi per primi proprio perché crediamo che avere una squadra in serie A sia un volano economico e turistico che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Un possibile investitore, quindi, anche solo per cortesia istituzionale, avrebbe dovuto guardare allo Spezia Calcio a trecentosessanta gradi".