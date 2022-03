Luca Mezzano: “Bremer pronto per una big, Inter manca un vice Brozovic – Errore arbitrale clamoroso”

Il match di domenica sera Torino-Inter, terminato 1 a 1, è ancora un tema caldissimo, ed ecco allora le parole di Luca Mezzano, ex giocatore di entrambe le squadre.

Luca Mezzano è ex giocatore sia del Toro che dell'Inter. L’ex difensore, che con la maglia nerazzurra ha vinto la Coppa Uefa nel 1997-1998 e che ha totalizzato più di 100 presenze con la maglia del Torino, la sua squadra del cuore, ha analizzato nel dettaglio la partita, rintracciando luci e ombre, punti di forza e punti di debolezza dell’Inter di Inzaghi e della formazione di Juric. Inoltre, Mezzano si è espresso sulla lotta scudetto e ci ha parlato dei suoi ricordi calcistici più emozionanti: "Risultato giusto? Se ragioniamo in base alle occasioni avute da entrambe le squadre, direi di sì: l’Inter è una grande squadra, ma il Toro ha fatto una grande partita. Sono contento perché ho rivisto il Torino di inizio stagione, che quando è in questa condizione riesce a giocarsela con tutti i club, anche quelli di primissima fascia. Tuttavia, non si può far finta di niente: il risultato è stato condizionato da un errore clamoroso, che non ha alcuna spiegazione e che fa venire una gran rabbia ai tifosi del Toro e a chi ama questo sport. Ci si chiede come sia possibile che il VAR non intervenga o che veda immagini fuorvianti. Questo fa alimentare ancora di più la malafede, perché bastava far vedere l’immagine più eclatante, e non quella ripresa da dietro. Non si può non pensare male. Questo dispiace per il calcio e per i tifosi, perché si tratta di un’ingiustizia enorme".