Massimo Paganin: “Campionato equilibrato, Andreazzoli ha dato all’Empoli identità e bel gioco”

Ecco Massimo Paganin, ex giocatore, tra le tante, di Inter, Atalanta, Bologna. L’ex difensore vicentino ha analizzato le prestazioni delle squadre italiane in questo inizio di campionato.

Redazione DDD

Massimo, cosa ne pensi della cessione di Lukaku? Ti aspettavi che l’attaccante lasciasse l’Inter, soprattutto dopo le dichiarazioni d’amore rivolte al popolo e alla squadra nerazzurra? "Mi hanno insegnato - la prima risposta di Paganin a SuperNews - che 'le parole se le porta via il vento'. Purtroppo, anche se vengono fatte delle promesse o delle dichiarazioni importanti, possono subentrare delle dinamiche che possono cambiare totalmente le carte in tavola, e così è stato per Lukaku. Nel calcio di oggi, purtroppo, difficilmente ci si può legare ad un club. Credo che nel caso di Lukaku ci sia stato un vantaggio reciproco per entrambe le società. In particolare, l’Inter con la cessione dell’attaccante belga ha potuto fare altri acquisti importanti e acquisire/investire soldi in un momento economico delicato, non solo per la società nerazzurra, ma per il calcio italiano in generale. L’Inter ha fatto una scelta dettata dalla portata dell’offerta: in un caso del genere, nessun giocatore è più indispensabile, soprattutto in un contesto di momentanea difficoltà societaria. Da circa un anno e mezzo, poi, il Covid ha peggiorato drasticamente la situazione e creato notevoli difficoltà ai club del nostro campionato. La società nerazzurra ha fatto la scelta che ha ritenuto giusto fare in questo particolare momento, ma ci tengo sempre a precisare che è il club a far grande il giocatore, e non il giocatore a far grande il club. I calciatori vanno e vengono, la società rimane. Lukaku ha fatto una scelta personale, ha deciso di andar via. Bene: il club lo saluta e volta pagina. L’Inter è una buona squadra, è ripartita bene e ha preso un allenatore in grado di valorizzare la rosa a disposizione. Non si deve pensare a quello che era o che poteva essere, ma si deve ripartire da quello che può essere fatto d’ora in avanti. La squadra di Inzaghi possiede ancora quella determinazione, quella cattiveria agonistica e quella voglia di dimostrare che chi è andato via aveva torto. Credo che la maggior parte dei nerazzurri abbiano la consapevolezza di avere cucito sul petto uno scudetto, e questa consapevolezza si percepisce sul campo". Joaquin Correa è uno degli acquisti post Lukaku. L’attaccante ex Lazio si è presentato alla tifoseria nerazzurra con una doppietta che ha ribaltato il risultato del match contro il Verona. Che ne pensi dell’argentino? Questa squadra sarà in grado di far pentire Antonio Conte di averla lasciata? "Non lo so, ma bisogna far pentire chi è andato via. Per quanto riguarda Correa, credo sia un ottimo giocatore. Si è presentato bene con la doppietta all’esordio, e non deve fermarsi, perché ci si aspetta molto da lui e credo che abbia ancora molto da dare alla squadra. L’argentino è stato un acquisto importante perché consente ad Inzaghi di lavorare su più fronti e di adottare soluzioni diverse in attacco. Questo è un grande vantaggio, dal momento che l’Inter giocherà tre differenti competizioni: più giocatori con caratteristiche differenti saranno a disposizione, più Inzaghi potrà proporre strategie e soluzioni offensive diverse in partite che possono risultare complicate".

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

La Juventus ha iniziato questo campionato con un pareggio contro l’Udinese e con una sconfitta per 1 a 0 contro la neopromossa Empoli. Che cosa non ha funzionato nella squadra di Allegri? "E’ difficile capire quali siano le dinamiche che regolano lo spogliatoio e la squadra in generale. Sicuramente, Allegri dovrà trovare il più velocemente possibile il suo 11 titolare. Pensavamo che la Juventus non potesse avere problemi a ripartire e a occupare già i primi posti della classifica, ma così non è. Ricordo anche, però, che nella stagione 2015-2016 i bianconeri vinsero il campionato nonostante due sconfitte subite nelle prime due giornate. Per questa ragione, credo siano dei problemi che risolveranno nel più breve tempo possibile. Inoltre, bisogna dire che è andato via un giocatore come Ronaldo, che garantiva più di 30 gol a stagione in tutte le competizioni, quindi non facilmente sostituibile. Tuttavia, credo che la Juventus abbia la forza per sopperire a questa mancanza e per riallinearsi presto alle altre squadre".

Domanda sul Milan: dopo la dolorosa cessione di Donnarumma, come vedi i rossoneri di Pioli? L’arrivo di Giroud potrà risultare decisivo per questa stagione? "Il Milan ha fatto molto bene la scorsa stagione. La squadra è cambiata poco rispetto lo scorso anno. E’ vero che i rossoneri hanno perso Donnarumma, ma Maignan è un buon portiere. Anche per il Milan vale lo stesso discorso fatto per l’Inter: vanno via giocatori importanti, ma ne arrivano altri altrettanto importanti. Stefano Pioli è cresciuto molto come allenatore nell’arco di questi anni: ha dato serenità e consapevolezza all’ambiente, e il secondo posto raggiunto la scorsa stagione ne è la prova. Nella prima conferenza stampa, l’allenatore ha dichiarato che 'questo Milan è il più forte che abbia allenato', quindi immagino che, per ottenere un risultato ancora migliore, in questa stagione cercherà di lottare per lo scudetto, così come farà l’Inter, la Lazio, la Juventus, ecc. All’inizio tutti i club partono per ottenere risultati importanti, ma non sempre è facile. Non è facile dare continuità, e credo che in questo l’Inter sia avvantaggiata, perché ha dimostrato, anche negli anni scorsi, di avere una struttura solida, in grado di affrontare e superare le difficoltà, anche quelle che si presentano nel corso della stagione. Sul lungo periodo, questo fa la differenza all’interno di una stagione caratterizzata da un grande equilibrio tra le squadre in corsa per lo scudetto, un equilibrio che probabilmente non c’era mai stato prima".

Cosa ne pensi del “dream team” costruito dal PSG e delle cifre esorbitanti del calcio attuale, in cui rientra l’offerta da 180 milioni del Real Madrid allo stesso club parigino per portare tra i “Blancos” Kylian Mbappè? E’ sostenibile un sistema di questo tipo? "No, non è sostenibile un sistema di questo tipo, perché si continua a sforare verso l’alto. Non credo ci siano infiniti soldi da spendere e soprattutto che possano rientrare nel sistema calcio. Quindi, sicuramente si dovrà mettere 'un tetto' a questo tipo di spesa, cercando di limitarla per quanto possibile, affinché il sistema calcio diventi sostenibile non solo per i grandi club, ma anche per tutti gli altri. Saranno poi l’UEFA, la FIFA e le varie federazioni all’interno dei vari paesi ad occuparsi di questo, ma a mio modo di vedere è questa la strada da intraprendere, altrimenti avremo come risultato dei grandissimi problemi e buchi finanziari. Non si può continuamente sforare verso l’alto e agire in un sistema che funziona in questo modo. Questa è la mia personalissima opinione. Se ci fosse, come ho già detto, un tetto salariale, non ci sarebbero più queste problematiche: ci sarebbe un massimo da poter spendere ed entro cui muoversi, un massimo che, comunque, rimane fuori da ogni logica. Non voglio fare moralismi, perché questo è un sistema di cui facevo parte anche io, però mi rendo conto che il sistema può vivere e sopravvivere senza problemi anche senza queste cifre. Invece di investire esclusivamente verso l’alto, si potrebbe investire anche verso il basso, per cercare di dare ossigeno a tutti. Per quanto riguarda il PSG, tutti i club hanno la loro storia, e lo stesso Paris si confronterà con club che hanno una storia più importante, con squadre che sono forti, strutturate e in grado di competere con chiunque. Pochettino dovrà gestire uno spogliatoio non facile, pieno di grandi personalità. Ora il PSG ha una grande responsabilità, perché se non vince si attirerà le critiche, ma anche in caso di vittoria si tenderà a dare i successi per scontati, visto il gruppo assemblato. Non è sicuramente facile lavorare con una pressione di questo tipo, anche perché, a livello europeo, ci sono delle squadre attrezzate in grado di mettere in difficoltà la squadra parigina".

Tra le neopromosse, quale squadra ti ha sorpreso piacevolmente in queste prime due giornate per aver espresso un buon calcio? "Non ho avuto modo di vedere le partite di Venezia e Salernitana. So che hanno subìto delle sconfitte, quindi sicuramente sono quelle più in difficoltà in questo momento. Ho invece avuto modo di vedere l’Empoli, che è riuscita a vincere a Torino, con un buon calcio espresso non solo contro la Juventus, ma anche contro la Lazio nella prima giornata di Serie A. Mi piace il sistema di gioco di Andreazzoli, il 4-3-1-2 con un trequartista e due punte: grazie al suo allenatore, la squadra ha acquisito un’identità precisa e gioca a viso aperto con tutte le avversarie. Gli azzurri potranno far bene quest’anno, credo se la giocheranno fino alla fine per restare nella categoria, perché ci saranno anche Venezia, Salernitana, Spezia e qualche altro club a lottare per non retrocedere".