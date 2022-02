Mateju dal Brescia al Venezia: per lui contro il Verona è sempre derby…

Mateju a Venezia, dove ha allenato Inzaghi il suo ex allenatore al Brescia...

Ales Mateju ha lasciato il Brescia per il Venezia, il terzino ceco è stato chiamato in Laguna per sostituire Mazzocchi, trasferitosi alla Salernitana nel mercato di gennaio. Mateju è arrivato dal mercato degli svincolati e ha raccontato così le sue ultime settimane: "Mi sono allenato con una squadra della Repubblica Ceca, quella in cui avevo iniziato, sono arrivato a Venezia preparato ma ho preso il Covid, ho passato circa una settimana chiuso in albergo, non è stato semplice ma è tutto passato. A Brescia ero in scadenza, parlando con il direttore è maturata la decisione di lasciare la squadra. Ora sono a Venezia e penso al Venezia".