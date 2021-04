Mauro Bressan: “Strano che una fra Cagliari e Torino quest’anno retroceda…”

Mauro Bressan fatica a capire i motivi per cui il Cagliari sia in lotta per non retrocedere...

Redazione DDD

L’ex rossoblù Mauro Bressan si è soffermato sulla lotta salvezza che vede i sardi a forte rischio: “Il Cagliari e il Torino sono squadre che si pensava non c’entrassero nulla con la lotta salvezza. Guardate la rosa del Cagliari, come fai a prevedere una stagione del genere? Con Semplici avevano vinto le prime due partite e sembrava potesse invertire la rotta come Ballardini, ma non è andata come a Genova”.

Mandatory Credit: Allsport UK

Nelle parole riportate da CalcioCasteddu e rilasciate a TMW, Mauro Bressan ha proseguito sul tema della lotta salvezza che vede il Cagliari pienamente coinvolto: “Non mancano più tantissime partite e i punti di distacco cominciano ad essere veramente tanti. Se penso che una tra Torino e Cagliari quest’anno retrocederà, mi fa strano, ed è molto probabile che succeda. Il Crotone mi sembra già giù come il Parma, che non ha giocato male, ma ha perso troppe occasioni per fare risultato”.